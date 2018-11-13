Эрдоган: аудиозапись убийства Хашкаджи шокировала офицера разведслужбы Саудовской Аравии

Сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован услышанным на аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи . Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в опубликованном во вторник интервью турецким СМИ по возвращении из Парижа.

"Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии, запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал", — приводит газета Hurriyet заявление президента.

По словам Эрдогана, сотрудник разведслужбы королевства после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

Кроме того, турецкий лидер заявил, что "наследный принц [Мухаммед бен Сальман] пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление".