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У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами
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У берегов Японии обнаружили десятки лодок из Северной Кореи 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
С начала осени в водах Японии найдены 89 рыболовецких шхун, которые, возможно, приплыли из КНДР. Об этом сообщает издание Japan News со ссылкой на данные национальной береговой охраны.
В лодках обнаружили тела 12 погибших рыбаков. Отмечается, что в прошлом году за этот же период было найдено всего 59 судов. Предположительно, они также приплыли из Северной Кореи.
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В Японии предположили, что увеличение числа лодок связано с попытками Пхеньяна активизировать его рыболовецкий промысел с целью заработать на контрабандной продаже морепродуктов больше иностранной валюты.
Международные санкции, введенные против КНДР, в частности, предусматривают запрет на легальные закупки морепродуктов у страны.
В ноябре вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил в Северной Корее 13 тайных ракетных баз. По словам эксперта центра Джозефа Бермудеса, несмотря на ведущиеся с США переговоры, власти КНДР поддерживают объекты в рабочем состоянии.
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