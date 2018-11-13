Серфера едва не лишила жизни 20‐метровая волна

Австралийский серфер едва не захлебнулся, попав под огромную волну. 21-летний Рассел Бирк отдыхал в Португалии, его приключения, которые едва не закончились трагично, снял местный житель.
Сначала серфер поймал волну и неплохо держался на воде, но в какой-то момент она его «догнала», и молодой человек исчез под толщей воды. Когда он наконец выплыл, не прошло и 10 секунд, как его накрыла еще одна гигантская волна.
Все это время его пытался спасти другой серфер на гидроцикле, но не видел его под мутной водой. В итоге молодого человека все же удалось вытащить на берег.