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Серфера едва не лишила жизни 20‐метровая волна
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Серфера едва не лишила жизни 20‐метровая волна. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Австралийский серфер едва не захлебнулся, попав под огромную волну. 21-летний Рассел Бирк отдыхал в Португалии, его приключения, которые едва не закончились трагично, снял местный житель.
Сначала серфер поймал волну и неплохо держался на воде, но в какой-то момент она его «догнала», и молодой человек исчез под толщей воды. Когда он наконец выплыл, не прошло и 10 секунд, как его накрыла еще одна гигантская волна.
Все это время его пытался спасти другой серфер на гидроцикле, но не видел его под мутной водой. В итоге молодого человека все же удалось вытащить на берег.
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