Серфера едва не лишила жизни 20‐метровая волна. Видео

Австралийский серфер едва не захлебнулся, попав под огромную волну. 21-летний Рассел Бирк отдыхал в Португалии , его приключения, которые едва не закончились трагично, снял местный житель.

Сначала серфер поймал волну и неплохо держался на воде, но в какой-то момент она его «догнала», и молодой человек исчез под толщей воды. Когда он наконец выплыл, не прошло и 10 секунд, как его накрыла еще одна гигантская волна.

Все это время его пытался спасти другой серфер на гидроцикле, но не видел его под мутной водой. В итоге молодого человека все же удалось вытащить на берег.