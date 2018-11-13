Ещё
Умерла Надежда Такшантова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву

Умерла Надежда Такшантова 

Рамблер + ещё 12 30 минут назад
В Ярославле на 71-м году жизни скончалась дрессировщица диких животных Надежда Такшантова. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Артистка умерла в ночь на 12 ноября в больнице. Причина ее смерти не уточняется. Дату и время прощания с Такшантовой сообщат позже.
Заслуженная артистка России Надежда Такшантова родилась в Туле. В 13 лет она впервые посмотрела цирковое представление и решила, что будет работать только в цирке. Не окончив девятый класс, она устроилась служащей по уходу за животными — попугаями, обезьянами и собаками. Затем она стала ассистентом дрессировщика медведей в московском цирке на Вернадского, а позже стала дрессировщицей сама.
В 1992 году Такшантова подготовила номер «Веселые медвежата», в ходе которого на манеже впервые был исполнен трюк с участием пяти медведей разного пола и возраста. Она стала единственной в мире дрессировщицей медведей, вес которых составлял около 600 килограммов при трехметровом росте.
Также Такшантова стала единственной в мире дрессировщицей, у которой цирковые медведи стали родителями. В неволе эти животные обычно не размножаются.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами34
«Я опасалась за свою жизнь»37
Русских мужчин назвали «ослабшими»438
Запад добивает Россию947
Навального не выпустили из России173
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
01:52
«Я опасалась за свою жизнь»
Общество
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
02:09
Смартфон Samsung с гибким дисплеем показали на видео
Наука и техника
03:27
Разведка Украины готовила теракты в Крыму
В мире Происшествия
00:11
Навального не выпустили из России
Политика
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение