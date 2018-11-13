Умерла Надежда Такшантова

Ярославле на 71-м году жизни скончалась дрессировщица диких животных Надежда Такшантова. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Артистка умерла в ночь на 12 ноября в больнице. Причина ее смерти не уточняется. Дату и время прощания с Такшантовой сообщат позже.

Заслуженная артистка России Надежда Такшантова родилась в Туле. В 13 лет она впервые посмотрела цирковое представление и решила, что будет работать только в цирке. Не окончив девятый класс, она устроилась служащей по уходу за животными — попугаями, обезьянами и собаками. Затем она стала ассистентом дрессировщика медведей в московском цирке на Вернадского, а позже стала дрессировщицей сама.

В 1992 году Такшантова подготовила номер «Веселые медвежата», в ходе которого на манеже впервые был исполнен трюк с участием пяти медведей разного пола и возраста. Она стала единственной в мире дрессировщицей медведей, вес которых составлял около 600 килограммов при трехметровом росте.

Также Такшантова стала единственной в мире дрессировщицей, у которой цирковые медведи стали родителями. В неволе эти животные обычно не размножаются.