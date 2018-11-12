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Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
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Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане» 

360tv.ru 1 час назад
Несчастный случай произошел в гипермаркете «Ашан». Паллет с продуктами рухнул рядом с покупателями. Видео инцидента появилось в Сети.
На кадрах видно, как тяжелый паллет с банками или напитками начинает шататься. Это привлекает внимание покупателей, и они бросаются врассыпную. В итоге конструкция обрушивается на соседние стеллажи. К счастью, покупатели успевают вовремя отскочить.
Подобные случаи происходит регулярно, иногда не обходится без пострадавших. Так, 7 ноября этого года в одном из супермаркетов Екатеринбурга на покупательницу упал стеллаж. Об этом сообщало РИА «Новости».
Инцидент произошел в гипермаркете на улице Победы. Стеллаж упал на 53-летнюю женщину, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. По данному факту была организована проверка.
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