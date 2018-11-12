Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»

Несчастный случай произошел в гипермаркете «Ашан». Паллет с продуктами рухнул рядом с покупателями. Видео инцидента появилось в Сети.

На кадрах видно, как тяжелый паллет с банками или напитками начинает шататься. Это привлекает внимание покупателей, и они бросаются врассыпную. В итоге конструкция обрушивается на соседние стеллажи. К счастью, покупатели успевают вовремя отскочить.

Подобные случаи происходит регулярно, иногда не обходится без пострадавших. Так, 7 ноября этого года в одном из супермаркетов Екатеринбурга на покупательницу упал стеллаж. Об этом сообщало РИА «Новости».

Инцидент произошел в гипермаркете на улице Победы. Стеллаж упал на 53-летнюю женщину, в результате чего она была госпитализирована с травмой головы. По данному факту была организована проверка.