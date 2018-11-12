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Француз во время охоты на кабанов едва не застрелил жену
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Француз во время охоты на кабанов едва не застрелил жену 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участник охоты на кабанов в центральной части Франции по ошибке тяжело ранил свою супругу, пишет местная газета Berry Republicain.
Охота на кабанов с участием супружеской пары и других местных жителей происходила в воскресенье в окрестностях коммуны Сен-Леже-ле-Пети (департамент Шер). Сообщается, что мужчина выстрелил в животное, однако пуля после рикошета попала в горло его собственной жены. Пострадавшая была госпитализирована и прооперирована. Ее жизнь находится вне опасности.
За последние месяцы это не первый скандал, связанный с невнимательностью французских охотников. В начале ноября сообщалось, что участники охоты на кабанов в департаменте Жиронда по ошибке обстреляли жилой дом. Также в отдельных инцидентах погибли двое велосипедистов, один из которых оказался британским подданным.
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