Украинского агента «Вову» поймали и выдворили из России

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На Кубани задержали украинского шпиона «Вову» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
На Кубани задержали агента СБУ, работавшего под псевдонимом «Вова», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.
Гражданин Украины Юрий Пермяков был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области с целью предоставления СБУ информации о передвижении военной техники на юге России.
Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию. В настоящее время он выдворен за пределы РФ, въезд на территории страны ему запрещен.
Отметим, что согласно российскому законодательству, человек, добровольно сообщивший о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за государственную измену или шпионаж.
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