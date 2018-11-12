Украинского агента «Вову» поймали и выдворили из России

На Кубани задержали украинского шпиона «Вову»

Гражданин Украины Юрий Пермяков был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области с целью предоставления СБУ информации о передвижении военной техники на юге России.

Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию. В настоящее время он выдворен за пределы РФ, въезд на территории страны ему запрещен.

Отметим, что согласно российскому законодательству, человек, добровольно сообщивший о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за государственную измену или шпионаж.