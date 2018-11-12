В Цирке на Цветном прокомментировали нападение леопарда

Глава пресс-службы Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин связал нападение леопарда на ребенка с ошибкой дрессировщика и его ассистента. Об этом сообщает «Звезда».

По словам Никулина, инцидент произошел перед экскурсией по закулисной части цирка. Когда дети и взрослые раздевались в гардеробе, по цирку вели леопарда, с которым посетители обычно фотографируются в фойе.

Глава пресс-службы заявил, что дрессировщик и его ассистент не организовали свободный коридор.

Со ссылкой на очевидцев Никулин отметил, что леопардиха махнула лапой и зацепилась за свитер девочки. Он подчеркнул, что дрессировщик сразу же обездвижил леопарда, прыгнув на животное.

По словам Никулина, животное было выдрессировано для работы с публикой, поэтому намордника на нем не было.

Девочку осмотрели в медпункте и отпустили, после этого она вместе с остальными детьми пошла на экскурсию и спектакль.

«Единственное, что пострадало — свитер», — заключил Никулин.

Инцидент в Цирке на Цветном произошел восьмого ноября. Московские следователи заявили, что леопардиха «слегка прикусила» девочку. ТАСС сообщало со ссылкой на СК, что на теле ребенка осталось несколько непроникающих царапин.

По факту случившегося в СК начали доследственную проверку.