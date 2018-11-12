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В Петербурге нашли просроченные льготные лекарства
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В Петербурге обнаружили просроченные препараты для льготников 

РИА Новости + ещё 13 12 ноября 2018
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Прокуратура Санкт-Петербурга выявила просроченные препараты на сумму более 300 миллионов рублей на городской фармацевтической базе, откуда поставляются лекарства для граждан по льготным рецептам, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
В сообщении говорится, что АО "Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга" на основании заключенного с комитетом по здравоохранению госконтракта занимается приемкой, хранением, доставкой и отпуском лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.
"На момент проверки в зоне карантина находились более 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 миллионов рублей, из них поставленных министерством здравоохранения РФ — на сумму более 200 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Как уточняет надзорное ведомство, в ходе проверки на складе фармацевтической базы обнаружены и дорогостоящие лекарства с истекшим сроком годности. В их числе, в частности, препарат "Иматиниб", оптовая цена упаковки которого превышает 25 тысяч рублей.
При этом по состоянию на 7 ноября в Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий, констатирует прокуратура.
По итогам проверки по данным фактам прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, информирует ведомство.
Прокуратура отмечает, что постоянно получает обоснованные жалобы жителей Петербурга на отсутствие в аптеках необходимых препаратов, а также на отказы врачей выписывать на них рецепты в связи с недопоставкой. Это вынуждает горожан самостоятельно покупать льготные лекарства.
На основании проверок, которые прокуратура проводила ранее, в адрес городского комитета по здравоохранению были внесены представления об устранении нарушений. Несмотря на то, что они были удовлетворены, работа этого комитета "не была должным образом скоординирована, подход к ее организации не пересмотрен", считает надзорное ведомство.
Прокуратура Петербурга указывает также на выявленные ранее случаи полного отсутствия в городе отдельных лекарственных препаратов и медицинских изделий в течение периода до трех месяцев.
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