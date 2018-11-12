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Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи
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В Москве задержали голую автолюбительницу 

Рамблер 1 час назад
В Москве сотрудники ГИБДД «еле совладали» с автолюбительницей, которая находилась за рулем голой и в нетрезвом состоянии. Видео с задержанием женщины опубликовал Telegram-канал «112».
Ролик демонстрирует, как два сотрудника ГИБДД пытаются остановить голую женщину, вышедшую из машины на проезжую часть. Полицейские держат ее за руки, но она продолжает идти. В итоге одному из них пришлось навалиться на женщину сверху.
«112» отмечает, что во время задержания женщина постоянно крестилась.
Других обстоятельств задержания женщины Telegram-канал не приводит. Почему ее автомобиль остановили полицейские, не уточняется.
Пользователь yaplakal.com под ником zmiy рассказал, что инцидент произошел на Рублевке в районе Крылатского.
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