Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи

В Москве задержали голую автолюбительницу

Москве сотрудники ГИБДД «еле совладали» с автолюбительницей, которая находилась за рулем голой и в нетрезвом состоянии. Видео с задержанием женщины опубликовал Telegram-канал «112».

Ролик демонстрирует, как два сотрудника ГИБДД пытаются остановить голую женщину, вышедшую из машины на проезжую часть. Полицейские держат ее за руки, но она продолжает идти. В итоге одному из них пришлось навалиться на женщину сверху.

«112» отмечает, что во время задержания женщина постоянно крестилась.

Других обстоятельств задержания женщины Telegram-канал не приводит. Почему ее автомобиль остановили полицейские, не уточняется.

Пользователь yaplakal.com под ником zmiy рассказал, что инцидент произошел на Рублевке в районе Крылатского.