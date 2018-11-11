«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили

Учительница назвала школьницу приемной из-за одежды и попала на видео

В сети появился видеоролик, на котором учительница русского языка и литературы в городе Холмске Сахалинской области публично унизила ученицу из-за ее внешнего вида. Запись была опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как преподаватель отчитывает школьницу, девочка плачет, и над ней смеется весь класс.

По данным АСТВ.ру, женщина спровоцировала разборки из-за небольшой дырки на кофте ребенка.

Также сообщается, что с учительницей уже провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором инцидент будет рассмотрен еще раз.

В сентябре преподавательница музыки петербургской школы №695 назвала шестиклассников «убогими бедняками». Позднее женщина объяснила, что имела в виду духовную бедность, невежество и черствость.