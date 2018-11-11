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Украинский рокер провалился под сцену
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Украинский рок-музыкант провалился под сцену во время концерта 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фронтмен рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк провалился под сцену во время концерта в Луцке. Об этом сообщил портал "Главред".
Вокалист танцевал во время исполнения одной их песен. На опубликованном в Сети видео видно, как приблизившись к зрителям, Мартынюк внезапно пропадает из кадра — доски не выдержали, когда артист начал прыгать.
На помощь певцу пришли коллеги. Мартынюк выбрался из ямы и продолжил петь.
Группа "Фиолет" основана в 2009 году в Луцке. Музыканты записали четыре студийных альбома, последний — Aurora — в 2018 году. Солист группы Сергей Мартынюк также выступает с сольными проектами.
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