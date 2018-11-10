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В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину
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В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
Злоумышленник угрожал холодным оружием посетителям одного из брюссельских ресторанов.
В Брюсселе полицейский спецназ задержал вооруженного ножом мужчину, который угрожал посетителям ресторана. Сейчас правоохранители пытаются установить мотивы поступка злоумышленника.
Как сообщает телеканал RTL, инцидент произошел в городском районе Иксель. Там посетитель одного из ресторанов, расположенных на Американской улице, начал угрожать холодным оружием другим людям, которые были в заведении.
После того, как информация о происшествии поступила стражам порядка, они перекрыли несколько улиц, расположенных рядом с местом ЧП. Затем к зданию ресторана подоспел спецназ.
Поняв, что силы неравны, злоумышленник сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
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