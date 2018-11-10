В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину

Злоумышленник угрожал холодным оружием посетителям одного из брюссельских ресторанов.

Брюсселе полицейский спецназ задержал вооруженного ножом мужчину, который угрожал посетителям ресторана. Сейчас правоохранители пытаются установить мотивы поступка злоумышленника.

Как сообщает телеканал RTL, инцидент произошел в городском районе Иксель. Там посетитель одного из ресторанов, расположенных на Американской улице, начал угрожать холодным оружием другим людям, которые были в заведении.

После того, как информация о происшествии поступила стражам порядка, они перекрыли несколько улиц, расположенных рядом с местом ЧП. Затем к зданию ресторана подоспел спецназ.

Поняв, что силы неравны, злоумышленник сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.