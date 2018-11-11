Ещё
Названа вероятная причина загадочной гибели семьи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна вероятная причина смерти семейной пары и двух детей 

ТК «Звезда» + ещё 15 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Ранее тела четырех членов семьи обнаружили в квартире в Электростали.
В СК РФ заявили, что, возможно, причиной смерти семьи в Электростали стало пищевое отравление.
Сообщается, что были изъяты продукты, включая грибы, которые, вероятно, члены семьи употребили в пищу.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи, также организована проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.
Ранее тела четырех членов семьи обнаружили в Электростали. Жертвы — супруги и их дети, одному из которых два года, другому — девять лет.
ТК «Звезда»: последние новости
«Погибшую семью нашла их семилетняя дочь» - сосед рассказал подробности произошедшего в Электростали СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования девушки полицейскими в Уфе В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецназовцы попытались устроить переворот в Германии184
Умерла Юлия Волчкова121
Названа причина пьянки в день изнасилования дознавателя313
На Москву идут арктические морозы114
В Ефремова запустили тортом во время спектакля539
Видео
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:32
На Москву идут арктические морозы
Погода Новости Москвы
01:10
Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
Происшествия
02:48
Украинские раскольники отреклись от новой церкви
Украина В мире
00:43
Анастасия Волочкова упала на сцене из-за букета любимых роз
02:28
Работавший на Россию шпион сделал признание
В мире
02:28
Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал
Европа Политика
03:11
Путину подарили кнут
Политика
02:01
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Происшествия
01:49
Роковая ошибка дорого обошлась Израилю
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение