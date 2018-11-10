В СК рассказали подробности о керченском стрелке

Она также рассказала, что ведомство детально установило путь Рослякова к колледжу, а также в самом учебном заведении в день трагедии.

По ее словам, в настоящее время следователи исследуют личность Рослякова и его психологическое состояние до и в момент совершения преступления.

Ранее в полиции уточнили, что было на флешке у керченского стрелка.