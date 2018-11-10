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В СК рассказали подробности о керченском стрелке
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В СК рассказали подробности о керченском стрелке 

Газета.Ru + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков действовал один, передает РИА "Новости".
Она также рассказала, что ведомство детально установило путь Рослякова к колледжу, а также в самом учебном заведении в день трагедии.
По ее словам, в настоящее время следователи исследуют личность Рослякова и его психологическое состояние до и в момент совершения преступления.
Ранее в полиции уточнили, что было на флешке у керченского стрелка.
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