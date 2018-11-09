Пропавший московский чиновник найден мертвым

Пропавший несколько дней назад и.о. главы администрации муниципального округа Щукино Сергей Середин обнаружен мертвым, пишет «МК».
Коллеги чиновника искали его с 6 ноября. Тревогу забили, когда после праздников Середин не вышел на работу.
Тело Сергея Середина было обнаружено в Благовещенском переулке утром 3 ноября, оно несколько дней пролежало в морге как неопознанное.
Вечером 2 ноября чиновник встретился с друзьями в пивном ресторане в районе Тверской улицы. Компания разошлась под утро, однако Середин домой так и не доехал. Супруга Сергея находилась в отъезде, поэтому искать его начали только 6 ноября, когда началась рабочая неделя.
По предварительной информации, смерть чиновника не носит криминального характера.
«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно, ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал «скорую помощь». Тело Сергея Викторовича нашли только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома №5. Его сердце уже не билось. А документов у него при себе не было», — рассказала муниципальный депутат района Щукино Татьяна Яскович.