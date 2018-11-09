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Пропавший московский чиновник найден мертвым
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Пропавший московский чиновник Сергей Середин найден мертвым 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Пропавший несколько дней назад и.о. главы администрации муниципального округа Щукино Сергей Середин обнаружен мертвым, пишет «МК».
Коллеги чиновника искали его с 6 ноября. Тревогу забили, когда после праздников Середин не вышел на работу.
Тело Сергея Середина было обнаружено в Благовещенском переулке утром 3 ноября, оно несколько дней пролежало в морге как неопознанное.
Вечером 2 ноября чиновник встретился с друзьями в пивном ресторане в районе Тверской улицы. Компания разошлась под утро, однако Середин домой так и не доехал. Супруга Сергея находилась в отъезде, поэтому искать его начали только 6 ноября, когда началась рабочая неделя.
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По предварительной информации, смерть чиновника не носит криминального характера.
«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно, ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал «скорую помощь». Тело Сергея Викторовича нашли только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома №5. Его сердце уже не билось. А документов у него при себе не было», — рассказала муниципальный депутат района Щукино Татьяна Яскович.
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