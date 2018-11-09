Пропавший московский чиновник найден мертвым

Пропавший московский чиновник Сергей Середин найден мертвым

Пропавший несколько дней назад и.о. главы администрации муниципального округа Щукино Сергей Середин обнаружен мертвым, пишет «МК».

Коллеги чиновника искали его с 6 ноября. Тревогу забили, когда после праздников Середин не вышел на работу.

Тело Сергея Середина было обнаружено в Благовещенском переулке утром 3 ноября, оно несколько дней пролежало в морге как неопознанное.

Вечером 2 ноября чиновник встретился с друзьями в пивном ресторане в районе Тверской улицы. Компания разошлась под утро, однако Середин домой так и не доехал. Супруга Сергея находилась в отъезде, поэтому искать его начали только 6 ноября, когда началась рабочая неделя.

По предварительной информации, смерть чиновника не носит криминального характера.