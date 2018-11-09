Убившего биатлониста удмурта поймали во время «ритуального убийства»

Фанат сериалов из Удмуртии убил спортсмена и украл его девушку

Удмуртии мужчина получил 20 лет тюрьмы за убийство спортсмена-биатлониста после просмотра сериалов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, 27-летний преступник, живший в одной из деревень Можгинского района, постоянно смотрел сериалы со сценами насилия и в итоге решил напасть на кого-нибудь в реальности.

В качестве жертвы он выбрал своего соседа — 19-летнего кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, выступавшего за сборную Тюменской области.

В ночь на 21 августа 2017 года преступник надел черную маску с прорезями и пришел к дому соседа. Он позвал спортсмена на улицу, где внезапно напал и несколько раз ударил его ножом.

Биатлонист смог убежать в дом и спрятаться там со своей девушкой. Однако спортсмен получил серьезные ранения и не выжил. Девушка, оставшаяся в доме одна, не смогла удержать дверь. Преступник ворвался и связал ее, усадил в машину и перенес в автомобиль тело погибшего биатлониста. Затем он сел за руль и поехал в сторону леса, но машина застряла по дороге, и девушке удалось сбежать.

В рамках расследования уголовного дела преступник прошел судебно-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. Свой 20-летний срок он будет отбывать в колонии строгого режима

По данным Izhlife, в момент совершения преступления мужчина был пьян и собирался повторить сцену «ритуального убийства» из популярного сериала.