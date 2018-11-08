Врачи оправдались за удаление пациентке «не той ноги»

Воронежские врачи настаивают, что оправданно удалили пациентке обе ноги

Воронежская больница настаивает, что ампутация обеих ног 89-летней бывшей узнице концлагеря была необходима из-за угрозы ее жизни, сообщил в четверг РИА Новости департамент здравоохранения области. Врачи пояснили, что поскольку левая нога была поражена сильнее, сначала удалили ее, а через несколько дней — и правую.

Следствие в среду объявило о начале проверки по обращению жителя Воронежа, заявившего, что его 89-летней матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было. По данным регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни.

Полиция завела уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса дело было передано в СК, а Росздравнадзор объявил, что его региональный главк проверит больницу, где прошла операция.

"Четвертого ноября городская больница №3 была дежурной по хирургии по правому берегу. К нам поступила пациентка с поражением обеих нижних конечностей. Женщину осмотрел хирург. Обе ноги имели необратимые поражения. Ввиду сложности ситуации были привлечены другие члены дежурной бригады, проведён консилиум. Пациентка акцентировала внимание на сильные боли в левой ноге", — цитирует департамент главного врача больницы Сергея Шамсутдинова.

По его словам, было решено срочно ампутировать левую ногу.

"Обывателю может показаться, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно — это опасное состояние, угрожающее жизни. Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь. На момент поступления в больницу пациентка нуждалась в удалении обеих конечностей", — сказал врач.

"Ввиду возраста и тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно. Седьмого ноября выполнена ампутация правой нижней конечности", — объяснил врач, почему сначала удалили левую ногу.

Он добавил, что сейчас пациентка в палате интенсивной терапии, "получает лечение и уход со стороны персонала".