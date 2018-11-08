Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей

Дробыш может сделать звездой изнасилованную дознавательницу

Продюсер Виктор Дробыш готов ознакомиться с демо-записями 23-летней дознавательницы Гузель, которую изнасиловали в Уфимском отделе полиции. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка, на которую напали трое уже бывших офицеров полиции, в соцсетях признавалась, что мечтает о карьере певицы и публиковала ролики, в которых поет под аккомпанемент пианино.

Когда журналисты связались с продюсером, он не отказался послушать девушку. "Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю", — сказал он. После девушке был передан электронный адрес Дробыша.