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Дробыш заинтересовался изнасилованной дознавательницей
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Дробыш может сделать звездой изнасилованную дознавательницу 

Газета.Ru 51 минуту назад
Продюсер Виктор Дробыш готов ознакомиться с демо-записями 23-летней дознавательницы Гузель, которую изнасиловали в Уфимском отделе полиции. Об этом сообщает kp.ru.
Девушка, на которую напали трое уже бывших офицеров полиции, в соцсетях признавалась, что мечтает о карьере певицы и публиковала ролики, в которых поет под аккомпанемент пианино.
Дознаватель из Уфы "потеряла память"
Когда журналисты связались с продюсером, он не отказался послушать девушку. "Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю", — сказал он. После девушке был передан электронный адрес Дробыша.
Ранее Сергей Шнуров написал нецензурный стих о групповом изнасиловании в Уфе.
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