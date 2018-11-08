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В Японии произошла утечка на ядерном объекте
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В Японии произошла утечка на ядерном объекте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jiji Press
На объекте по разработке преобразования плутония на острове Хонсю зафиксировано радиационное загрязнение, сообщает Японское агентство по атомной энергии (JAEA).
JAEA обнаружило радиационное загрязнение около герметичного контейнера, манипуляции в котором производят в прикрепленных к его стенкам перчатках, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Уровень радиации составил 833 беккереля. При этом ядерные объекты и АЭС должны сообщать в комитет по контролю над атомной энергией о превышении 370 тыс. беккерелей.
Предварительной причиной утечки считается старение резинового уплотнителя, обеспечивавшего герметичность.
Никто из сотрудников не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было
Сейчас объект не работает. Его признали устаревшим, и в 2014 году решили ликвидировать. Процесс должен занять 70 лет, на это уйдет около 8 млрд долларов.
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