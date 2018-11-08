Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

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Соседка убитых женщины и ее сына рассказала об открытом газе в квартире 

Рамблер + ещё 3 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Соседка женщины и 12-летнего ребенка, убитых на улице Софьи Ковалевской в Москве, рассказала, что в квартире был открыт газ.
Соседка вместе с матерью погибшей первыми вошли в квартиру после убийства и обнаружили тела.
«Очень страшно. Ее мама приехала, не могла дозвониться, и мы вместе с ней вошли в квартиру. На кухне был газ открытый, и окно было приоткрыто. Он, может думал, что будет пожар или взрыв. Дверь в квартиру была закрыта», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.
30 ударов ножом: в Москве убили женщину с ребенком
Ранее сообщалось, что в убийстве заподозрили мужчину, с которым в последнее время встречалась погибшая. Его задержали, но вскоре отпустили: полиция не смогла доказать его причастность к убийству.
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