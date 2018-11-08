Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

Соседка убитых женщины и ее сына рассказала об открытом газе в квартире

Соседка женщины и 12-летнего ребенка, убитых на улице Софьи Ковалевской в Москве , рассказала, что в квартире был открыт газ.

Соседка вместе с матерью погибшей первыми вошли в квартиру после убийства и обнаружили тела.

«Очень страшно. Ее мама приехала, не могла дозвониться, и мы вместе с ней вошли в квартиру. На кухне был газ открытый, и окно было приоткрыто. Он, может думал, что будет пожар или взрыв. Дверь в квартиру была закрыта», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в убийстве заподозрили мужчину, с которым в последнее время встречалась погибшая. Его задержали, но вскоре отпустили: полиция не смогла доказать его причастность к убийству.