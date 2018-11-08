Поедавший икру Цеповяз остался без работы

Цеповяз лишился работы в колонии

«Я разговаривал с ним о фотографиях, он говорит, что их подлинность нужно, прежде всего, доказать. Цеповяз содержится в колонии на общих основаниях. Единственное, сейчас он не работает. У него возникли проблемы с рукой после операции на плечевом суставе, но сам он от работ не отказывался», — сообщил адвокат «Интерфаксу».

По его словам, из-за имущественных разбирательств после развода и жалоб бывшей супруги Цеповяза, участились различные проверки в отношении его клиента.

Между тем, в пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по этому факту в 2018 году проведена служебная проверка и установлено, что фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. Материалы проверки передали в следственные органы.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии. Ожидается, что доследственная проверка займет три дня, но срок может быть продлен до тридцати.

Тем временем стало известно, что заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора выехал с проверкой в исправительную колонию строгого режима, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, передает РИА «Новости»

Вячеслав Цеповяз был в 2013 году приговорен к 20 годам лишения свободы. Он является подельником Сергея Цапка, главаря печально известной банды из кубанской станицы Кущевская, на счету которой множество преступлений, в том числе зверское убийство семьи Аметовых, совершенное в ноябре 2010 года. Фото, на котором Цеповяз сидит в камере за богато убранным столом, ранее взбудоражило блогосферу.

По словам бывшей жены Цеповяза, до недавних пор она тратила на содержание мужа, отбывающего срок в одной из колоний в Амурской области, около 3 млн рублей в год.