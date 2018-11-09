Ещё
Моряки НАТО утопили фрегат за полмиллиарда долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моряки НАТО утопили фрегат за полмиллиарда долларов 

Ридус + ещё 57 37 минут назад
В Сети появились фотографии норвежского противолодочного фрегата «Хельге Ингстад», который частично затонул в результате столкновения с нефтяным танкером Sola на учениях НАТО «Trident Juncture».
«Норвежский корабль возвращался в порт после учений НАТО Trident Juncture и в ночное время получил удар в борт от танкера, который ходит под флагом Мальты. Примечательно, что танкер отделался лишь незначительными повреждениями и смог продолжить плавание, никто из 23 человек его экипажа не пострадал», — сообщает ФАН.
В настоящее время на месте ЧП ведутся спасательные работы, в ходе которых «Хельге Ингстад» должен быть отбуксирован к месту ремонта. Фрегат получил пробоину по правому борту ниже ватерлинии, при этом семь членов команды получили травмы, а в море попало токсичное вертолетное топливо. Большая часть экипажа уже покинула судно на спасательных плотах.
Не исключено, что после инцидента фрегат спишут, хотя он был спущен на воду в 2009 году и по военно-морским меркам считается относительно новым. Стоимость такого судна составляет около пятисот миллионов долларов.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как новейший американский эскадренный миноносец USS Zumwalt забарахлил через день после выхода с верфи.
Ридус: последние новости
СМИ: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель напилась до беспамятства Цеповяз объяснил фотографии с икрой и шашлыками В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия пытается захватить новые территории Украины»15
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной579
Подмигивающий Путин появился на улицах Лондона11
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни41
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1095
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение