Моряки НАТО утопили фрегат за полмиллиарда долларов

В Сети появились фотографии норвежского противолодочного фрегата «Хельге Ингстад», который частично затонул в результате столкновения с нефтяным танкером Sola на учениях НАТО «Trident Juncture».

«Норвежский корабль возвращался в порт после учений НАТО Trident Juncture и в ночное время получил удар в борт от танкера, который ходит под флагом Мальты. Примечательно, что танкер отделался лишь незначительными повреждениями и смог продолжить плавание, никто из 23 человек его экипажа не пострадал», — сообщает ФАН.

В настоящее время на месте ЧП ведутся спасательные работы, в ходе которых «Хельге Ингстад» должен быть отбуксирован к месту ремонта. Фрегат получил пробоину по правому борту ниже ватерлинии, при этом семь членов команды получили травмы, а в море попало токсичное вертолетное топливо. Большая часть экипажа уже покинула судно на спасательных плотах.

Не исключено, что после инцидента фрегат спишут, хотя он был спущен на воду в 2009 году и по военно-морским меркам считается относительно новым. Стоимость такого судна составляет около пятисот миллионов долларов.