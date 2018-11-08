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Заключенные взбунтовались в колонии в Таджикистане
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В Таджикистане произошел бунт заключенных в исправительной колонии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бунт заключенных произошел в исправительной колонии строгого режима на севере Таджикистана в ночь на четверг, несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах области.
"Несколько заключенных были ранены во время бунта, произошедшего в ночь на четверг в колонии строгого режима, находящейся в административном центре Согдийской области — городе Худжанде", — сказал собеседник агентства.
Он не смог назвать точное число пострадавших при подавлении бунта.
"По данному факту ведется следствие", — добавил собеседник агентства.
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