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Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
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Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии 

360tv.ru + ещё 13 1 час назад
Памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару подвергся нападению вандала. Скульптура вместе с постаментом упала злоумышленнику на ногу, сломав тому ногу, сообщил сайт Sputnik Srbija.
Происшествие случилось в Бачвице, пригороде хорватского Сплита, в ночь на 7 ноября. Вандала госпитализировали, против него возбудили уголовное дело. Власти сообщили, что злоумышленником оказался мужчина в возрасте около 60 лет, но других сведений о нем не указали.
«Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость. Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного», — привел сайт Tportal.hr реакцию мэрии. Местные власти пообещали в кратчайшие сроки восстановить памятник в его первоначальном виде.
Раде Кончар известен как хорватский партизан, коммунист. Под его руководством было организовано подпольное сопротивление захватчикам после нападения Германии на Югославию. В ноябре 1941 года оккупанты взяли Кончара в плен и через полгода расстреляли. Кончар посмертно удостоен звания Народного героя Югославии.
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