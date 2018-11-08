Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии

Памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару подвергся нападению вандала. Скульптура вместе с постаментом упала злоумышленнику на ногу, сломав тому ногу, сообщил сайт Sputnik Srbija.

Происшествие случилось в Бачвице, пригороде хорватского Сплита, в ночь на 7 ноября. Вандала госпитализировали, против него возбудили уголовное дело. Власти сообщили, что злоумышленником оказался мужчина в возрасте около 60 лет, но других сведений о нем не указали.

«Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость. Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного», — привел сайт Tportal.hr реакцию мэрии. Местные власти пообещали в кратчайшие сроки восстановить памятник в его первоначальном виде.

Mislili ste da je gotovo? E nije — komunistički teror traje i dalje. Poštenog Hrvata je noćas u Splitu ozlijedio Rade Končar. To jest, njegova bista. https://t.co/o4MajW50dL via @TelegramHR #politikahr— jklaric (@jklaric) 7 ноября 2018 г.

Раде Кончар известен как хорватский партизан, коммунист. Под его руководством было организовано подпольное сопротивление захватчикам после нападения Германии на Югославию. В ноябре 1941 года оккупанты взяли Кончара в плен и через полгода расстреляли. Кончар посмертно удостоен звания Народного героя Югославии.