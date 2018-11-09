«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве

СК РФ опубликовал видео с допросом подозреваемого в убийстве. Мужчина заявил, что полностью признает вину.
Следователи опубликовали кадры с задержанным подозреваемым в убийстве женщины и ее ребенка в Москве. Инцидент произошел 7 ноября, когда родственники обнаружили тела погибших в квартире.
Подозреваемый 1988-го года рождения. Мужчина заявил, что осознает причину задержания и готов содействовать в расследовании данного дела.
На вопрос следователей признается ли задержанный в содеянном, мужчина ответил положительно.
«Да, вину признаю», — сказал он.
Затем следователи задали мужчине вопрос, раскаивается ли он в преступлении.
«За мальчика как-то некрасиво… Ну да, сознаюсь», — отметил он.
Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан сразу по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».