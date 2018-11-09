«За мальчика как-то некрасиво»: подозреваемый сознался в двойном убийстве

«За мальчика как-то некрасиво» — подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Москве сознался в преступлении

СК РФ опубликовал видео с допросом подозреваемого в убийстве. Мужчина заявил, что полностью признает вину.

Следователи опубликовали кадры с задержанным подозреваемым в убийстве женщины и ее ребенка в Москве . Инцидент произошел 7 ноября, когда родственники обнаружили тела погибших в квартире.

Подозреваемый 1988-го года рождения. Мужчина заявил, что осознает причину задержания и готов содействовать в расследовании данного дела.

На вопрос следователей признается ли задержанный в содеянном, мужчина ответил положительно.

«Да, вину признаю», — сказал он.

Затем следователи задали мужчине вопрос, раскаивается ли он в преступлении.

«За мальчика как-то некрасиво… Ну да, сознаюсь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан сразу по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».