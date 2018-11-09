Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и крабами

Снимки бандита Вячеслава Цеповяза с икрой и крабами в тюрьме были «сфабрикованы», чтобы «демонизировать» его. Об этом сам Цеповяз написал в обращении, которое РБК передали его адвокаты.

По словам Цеповяза, отбывающего 20-летний срок по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская, к появлению фотографий в СМИ причастна его супруга, с которой он сейчас разводится и делит имущество.

Бандит уверен, что его пытаются «демонизировать», а снимки — ненастоящие, что доказала некая проверка, не выявившая на фото нарушений.

Свое обращение Цеповяз закончил обвинением в адрес «несидящего общества», которое отказывает «сидящей половине» в «праве» питаться «нормально», «деликатесами».

«Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — подытожил он, противореча тому, с чего начал.