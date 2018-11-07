Цеповяза поместили в штрафной изолятор

Ранее в СМИ были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

"Сообщили сегодня, что помещен в штрафной изолятор. Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой", — сказала Охотникова РИА Новости.

Ранее председатель комиссии рассказала РИА Новости, что Цеповяз отбывает наказание на обычных условиях, без привилегий, читает. По ее словам, до этого осужденный работал, теперь прекратил из-за инвалидности.

"В обычном бараке проживал, там стоят двухъярусные кровати, есть комната для досуга с телевизором, кухня, туалет", — пояснила Охотникова.

Как рассказал агентству старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин, в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.