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Суд арестовал счета Карины Цуркан
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Суд арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан 

ТАСС + ещё 15 7 ноября 2018
Фото: ТАСС
Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
"Постановлением Лефортовского суда от 31 октября наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков", — сказала представитель суда.
Она уточнила, что всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста, сумма арестованных денежных средств неизвестна, постановления не были обжалованы.
По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), своей вины она не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют.
Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство.
По данным на странице "Интер РАО", Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (диплом МВА), с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала.
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