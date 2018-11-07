Суд арестовал счета Карины Цуркан

Суд арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

"Постановлением Лефортовского суда от 31 октября наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков", — сказала представитель суда.

Она уточнила, что всего были рассмотрены три ходатайства ФСБ о наложении ареста, сумма арестованных денежных средств неизвестна, постановления не были обжалованы.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), своей вины она не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют.

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство.

По данным на странице "Интер РАО", Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (диплом МВА), с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала.