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«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
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«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Hürriyet
Победительницу конкурса «Королева Евразии-2016» Сибел Демиралп приговорили к 13 годам тюрьмы по делу об избиении и шантаже бизнесмена в Турции. Об этом сообщает The Daily Star.
По данным издания, 25-летняя модель помогла пятерым мужчинам, вымогавшим у предпринимателя 240 тысяч турецких лир (почти три миллиона рублей).
По версии следствия, девушка познакомилась с богатым ювелиром в интернете и пригласила его на завтрак к себе домой. Когда мужчина приехал по указанному ею адресу, он попал в засаду. Злоумышленники избили бизнесмена, раздели и сфотографировали, пригрозив опубликовать снимки, если он не заплатит.
В итоге бизнесмену пришлось перевести преступникам деньги со своей кредитки. Как только его отпустили, мужчина отправился в полицию.
Все члены банды отправились в тюрьму после судебного разбирательства в Стамбуле. Им предъявили обвинения в вымогательстве, применении силы, насильственном удержании человека и преступлениях, связанных с кредитными картами.
Демиралп признала вину, заявив, что сожалеет о содеянном. The Daily Star отмечает, что ранее модель перенесла сердечный приступ.
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