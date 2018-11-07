«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет

Победительницу конкурса «Королева Евразии-2016» Сибел Демиралп приговорили к 13 годам тюрьмы по делу об избиении и шантаже бизнесмена в Турции . Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, 25-летняя модель помогла пятерым мужчинам, вымогавшим у предпринимателя 240 тысяч турецких лир (почти три миллиона рублей).

По версии следствия, девушка познакомилась с богатым ювелиром в интернете и пригласила его на завтрак к себе домой. Когда мужчина приехал по указанному ею адресу, он попал в засаду. Злоумышленники избили бизнесмена, раздели и сфотографировали, пригрозив опубликовать снимки, если он не заплатит.

В итоге бизнесмену пришлось перевести преступникам деньги со своей кредитки. Как только его отпустили, мужчина отправился в полицию.

Все члены банды отправились в тюрьму после судебного разбирательства в Стамбуле. Им предъявили обвинения в вымогательстве, применении силы, насильственном удержании человека и преступлениях, связанных с кредитными картами.