Летевший в Москву самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

"Самолет летел из Магаса во Внуково, авиакомпания "Победа", пассажир закурил на борту. Командиру пришлось принять решение о снижении в Волгограде и высадке пассажира", — сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.

По словам собеседника агентства, борт "Магас — Москва" уже вылетел из Волгограда в пункт назначения, а курильщик передан полиции.