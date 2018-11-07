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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика
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Летевший в Москву самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Магаса в Москву, вынужденно приземлился в Волгограде из-за курильщика на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.
"Самолет летел из Магаса во Внуково, авиакомпания "Победа", пассажир закурил на борту. Командиру пришлось принять решение о снижении в Волгограде и высадке пассажира", — сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.
По словам собеседника агентства, борт "Магас — Москва" уже вылетел из Волгограда в пункт назначения, а курильщик передан полиции.
"В отношении мужчины были составлены протоколы об административном правонарушении "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — сообщает Ирина Волк.
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