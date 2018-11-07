Авиадиспетчер спас сотни человек от гибели

В аэропорту Тель-Авива едва не столкнулись два пассажирских самолета

Пассажирский самолет А320 авиакомпании Easy Jet чудом избежал столкновения с заходившим на посадку частным самолетом в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, трагедию предотвратил диспетчер, сообщает в среду Седьмой израильский телеканал со ссылкой на Управление аэропортов Израиля

Инцидент произошел во вторник вечером. Около 19.00 по местному времени лайнер А320, направлявшийся в Ниццу, вырулил на взлетно-посадочную полосу и без разрешения начал взлет.

Диспетчер вовремя заметил, что на полосу, пересекающую взлетный путь А320, заходит частный самолет типа Bombardier Aerospace Challenger 350, прибывший из Австрии.

Диспетчер немедленно связался с пилотами обоих воздушных судов, приказав лайнеру А320 прекратить взлет, а самолету Challenger 350 изменить маршрут.

"Профессиональные действия и внимательность диспетчеров, которые заметили происходящее на взлетной полосе, предотвратили катастрофу", — заключили в Управлении.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.