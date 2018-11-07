Авиадиспетчер спас сотни человек от гибели

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В аэропорту Тель-Авива едва не столкнулись два пассажирских самолета 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Пассажирский самолет А320 авиакомпании Easy Jet чудом избежал столкновения с заходившим на посадку частным самолетом в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, трагедию предотвратил диспетчер, сообщает в среду Седьмой израильский телеканал со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.
Инцидент произошел во вторник вечером. Около 19.00 по местному времени лайнер А320, направлявшийся в Ниццу, вырулил на взлетно-посадочную полосу и без разрешения начал взлет.
Диспетчер вовремя заметил, что на полосу, пересекающую взлетный путь А320, заходит частный самолет типа Bombardier Aerospace Challenger 350, прибывший из Австрии.
Диспетчер немедленно связался с пилотами обоих воздушных судов, приказав лайнеру А320 прекратить взлет, а самолету Challenger 350 изменить маршрут.
"Профессиональные действия и внимательность диспетчеров, которые заметили происходящее на взлетной полосе, предотвратили катастрофу", — заключили в Управлении.
В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.
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