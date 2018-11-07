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ФСБ завела дело на врио главы Махачкалы
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ФСБ завела дело на врио главы Махачкалы 

News.ru + ещё 75 7 ноября 2018
Фото: mkala.ru
Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Силовики подозревают чиновника в незаконных действиях при проведении аукциона на выполнение дорожных работ.
В пресс-релизе ведомства сообщается, что дело возбуждено по статье 286 УК РФ. В отношении Гасанова сейчас проводятся следственные мероприятия.
Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете врио мэра Махачкалы.
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