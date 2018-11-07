ФСБ завела дело на врио главы Махачкалы

Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Силовики подозревают чиновника в незаконных действиях при проведении аукциона на выполнение дорожных работ.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что дело возбуждено по статье 286 УК РФ. В отношении Гасанова сейчас проводятся следственные мероприятия.