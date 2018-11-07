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Серебренников отказался признать вину в хищениях
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Серебренников отказался признать вину в хищениях 

РИА Новости + ещё 44 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Кирилл Серебренников вновь отказался признать вину в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Я никогда ничего ни у кого не крал, не воровал и не собирал никакую преступную группу, кроме театральной", — заявил Серебренников на первом заседании, где дело рассматривается по существу.
По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобородский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобородский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.
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