Ещё
Российской пенсионерке ампутировали не ту ногу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерке из Воронежа ампутировали не ту ногу, сообщили в СК 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие проверяет информацию СМИ о том, что в больнице Воронежа пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ольга Бовт.
"Проводится доследственная проверка. У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", — сказала Бовт.
По информации "Вестей", у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Ее сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.
Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла нормально, однако когда сын вошел в палату, то увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.
Мужчина начал разбирательства, однако медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. Направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло, утверждает сын Дроновой.
После произошедшего он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ — запрос в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой разобраться в этой ситуации.
В департаменте здравоохранения заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как состояние конечности представляло большую опасность для жизни пациентки. Почему при этом ей не удалили пораженную гангреной стопу, не поясняется. Сейчас департамент ведёт свою проверку действий медиков.
Последние новости
Умерла актриса из "Моей прекрасной няни" и "Интернов" Ученые определили, какие люди самые завистливые Изнасилованная в Уфе дознаватель не помнит деталей случившегося
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину473
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал274
Порошенко утвердил наказание для россиян63
Дознаватель из Уфы «потеряла память»408
Богатство бедных250
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение