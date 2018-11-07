Российской пенсионерке ампутировали не ту ногу

Пенсионерке из Воронежа ампутировали не ту ногу, сообщили в СК

"Проводится доследственная проверка. У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", — сказала Бовт.

По информации "Вестей", у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Ее сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.

Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла нормально, однако когда сын вошел в палату, то увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.

Мужчина начал разбирательства, однако медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. Направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло, утверждает сын Дроновой.

После произошедшего он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ — запрос в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой разобраться в этой ситуации.

В департаменте здравоохранения заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как состояние конечности представляло большую опасность для жизни пациентки. Почему при этом ей не удалили пораженную гангреной стопу, не поясняется. Сейчас департамент ведёт свою проверку действий медиков.