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10-летнюю девочку обвинили в убийстве младенца
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В США 10-летней девочке предъявили обвинения в убийстве младенца, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Десятилетней девочке предъявлены обвинения в умышленном убийстве шестимесячного ребенка в округе Чиппева американского штата Висконсин, сообщает издание Star Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам окружного прокурора Уэйда Ньюэлла, звонок об инциденте в спасательные службы поступил 30 октября. Шестимесячный ребенок был найден в детском саду без сознания с ранениями на голове. Его доставили в больницу, где он скончался 1 ноября.
Одна из девочек, находившаяся в тот день в детском саду, стала главной подозреваемой. Она рассказала окружному шерифу, что выронила ребенка из рук, и он ударился головой о подставку для ног. Когда ребенок заплакал, девочка запаниковала и стала наносить удары по его голове.
Десятилетняя девочка в понедельник предстала перед судом, где ей выдвинули обвинение в преднамеренном убийстве. Как пишет издание, вероятно, ее дело будет передано в суд по делам несовершеннолетних.
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