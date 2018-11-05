Крушение Boeing: взрыва не было

Взрыва не было: в Индонезии рассказали о крушении Boeing

Группа по расследованию причины крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии с 189 людьми на борту сообщила, что лайнер разрушился при касании о воду на большой скорости, а не от взрыва, как ранее сообщал ряд экспертов и СМИ. Согласно информации с черного ящика, на котором записана информация о 69 летных часах лайнера, во время столкновения с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Индонезии в конце прошлого месяца, в результате чего погибли 189 человек, разрушился при касании о воду на большой скорости, а не от взрыва, как ранее сообщал ряд экспертов и СМИ, заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

Согласно информации с черного ящика, на котором записана информация о 69 летных часах лайнера, во время столкновения с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Также сообщается, что экспертам предстоит найти второй ящик, в котором содержится запись разговоров членов экипажа. Таджахоно подчеркнул, что обломки самолета разбросаны в радиусе не более 500 метров, а в случае взрыва следы крушения выглядели бы иначе.

Лайнер рейса JT-610 следовал из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка региона Суматра . По словам пресс-секретаря службы воздушной навигации Индонезии Йоханеса Сирайта, воздушное судно поднялось в воздух в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и спустя 13 минут пропало с радаров. До того, как самолет перестал выходить на связь, экипаж запросил разрешения вернуться на авиабазу. Диспетчерская дала разрешение, однако самолет исчез с радаров.

Сайт FlightRadar24 указывает, что первые неполадки на борту Boeing 737 были зафиксированы уже через две минуты после взлета, когда он поднялся на высоту всего 610 метров. После этого самолет спустился на 150 метров, повернул влево и снова поднялся вверх до уровня в 1,5 км, где оставался в течение большей части полета. Воздушное судно развило скорость в 345 узлов. В момент исчезновения лайнер находился на высоте 1,1 км, передает НСН.

Для участия в расследовании крушения в Индонезию по приглашению местных властей прибыла специальная команда инженеров Boeing. Разбившийся Boeing 737 MAX 8 был новейшей модификацией, состоял в парке авиакомпании с августа и успел налетать всего 800 часов. Известно, что после крушения власти страны велели проверить техническое состояние 12 других аналогичных самолетов, летающих в индонезийских авиакомпаниях.

эксперты обратили внимание на необычное поведение самолета, которое было отмечено при помощи наземных служб контроля

и в последнем полете. Так, пролетев 19 километров, экипаж сообщил о намерении вернуться, однако разворота так и не осуществил. По словам Дэвида Соуси, бывшего инспектора Управления гражданской авиацией США, то, что в полете не был подан сигнал бедствия, вызывает удивление.

«Самое удивительное для меня — то, что они не подал сигнал бедствия. Они просто сказали — мы возвращаемся. Но глядя на дальнейший трек самолета, я вижу очень резкое снижение, которое они не должны были делать. Они должны были сохранять высоту, развернуться и возвращаться в аэропорт», — пояснил специалист.

В июне нынешнего года Европейский Союз дал авиации Индонезии зеленый свет, убрав все ее авиакомпании из черного списка по безопасности. Возможно, это решение было преждевременным, считает аналитик делового портала Quartz Изабелла Штегер. В статье приводится печальная статистика авиакатастроф, которые произошли в Индонезии за последние годы.

Сама Lion Air была удалена из черного списка ЕС в 2016 году, но до этого времени безопасность компании оставляла желать лучшего. С 2002 года у авиакомпании было зафиксировано по меньшей мере 12 несчастных случаев, большинство из которых не привели к гибели людей, за исключением катастрофы в 2004 году в Соло, в которой погибли 25 человек. В 2013 году Boeing-737 от Lion Air упал в море недалеко от Бали, пассажирам пришлось плыть, чтобы спастись.

Среди других крупных происшествий в Индонезии — крушение рейса Garuda Indonesia в Джокьякарте в 2007 году (погиб 21 человек), крушение военного самолета в Медане в 2015 году (погибло более 100 человек) и крушение самолета Trigana Air в Папуа (50 погибших). В 2015 году в Индонезии также разбился следовавший из Сингапура самолет AirAsia, малайзийского авиаперевозчика, имеющего хороший уровень безопасности. На его борту погибли 162 человека, передает ФАН.