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На Камчатке медведь убил подростка
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На Камчатке медведь убил подростка 

РИА Новости + ещё 30 16 часов назад
Фото: CC0 / jill111 /
Подросток погиб от лап медведя в Мильковском районе Камчатского края, сообщает региональное правительство.
"Сегодня в шести километрах от села Лазо произошло нападение медведя на двух подростков 13 и 15 лет, которые шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший — погиб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили медведя, напавшего на подростков.
Власти региона призывают жителей Камчатки соблюдать правила безопасного нахождения в лесу, отмечая, что медведи ещё не легли в спячку и могут проявлять агрессию по отношению к людям.
"Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными", — приводит пресс-служба слова зампреда краевого правительства Сергея Хабарова.
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