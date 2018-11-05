На Камчатке медведь убил подростка

Подросток погиб от лап медведя в Мильковском районе Камчатского края , сообщает региональное правительство.

"Сегодня в шести километрах от села Лазо произошло нападение медведя на двух подростков 13 и 15 лет, которые шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший — погиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли два охотника, которые застрелили медведя, напавшего на подростков.

Власти региона призывают жителей Камчатки соблюдать правила безопасного нахождения в лесу, отмечая, что медведи ещё не легли в спячку и могут проявлять агрессию по отношению к людям.