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Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии
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Коллеги рассказали о состоянии отца изнасилованной девушки-дознавателя 

Рамблер 2 часа назад
В Уфе продолжается расследование преступления: 30 октября трое полицейских совершили насилие над своей коллегой-дознавателем. Отец пострадавшей тяжело переживает произошедшее.
Как сообщает "Комсомольская правда", изнасилование продолжалось несколько часов. Фигуранты преступления надеялись, что оно сойдет им с рук. Однако пострадавшая написала заявление в полицию.
По данным издания, отец пострадавшей, который является заместителем начальника Росгвардии Башкирии, тяжело переживает произошедшее. Он хотел скрыть информацию о преступлении от СМИ, однако было поздно.
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление
По словам коллег, он находится практически в предынфарктном состоянии. Когда-то он посоветовал дочери пойти в школу МВД.
Подозреваемые в изнасиловании уволены из органов и заключены под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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