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Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы
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Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Фото: Facebook.com
Американская пара погибла при крушении вертолета в штате Техас через полтора часа после свадьбы, передает телеканал ABC13.
По данным национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), трагедия произошла на семейном ранчо в ночь на воскресенье. После церемонии бракосочетания молодожены сели в вертолет Bell 206B, который врезался в холм и рухнул на землю. Пилот и новобрачные погибли.
Уилл Байлер и Бейли Акерман, по словам друзей, долго готовились к свадьбе и мечтали провести лучший день в жизни.
Обломки вертолета были найдены в 80 милях от Сан-Антонио. NTSB проводит расследование случившегося, сообщается в Twitter ведомства.
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