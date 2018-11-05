Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы

Американская пара погибла при крушении вертолета в штате Техас через полтора часа после свадьбы, передает телеканал ABC13.

По данным национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), трагедия произошла на семейном ранчо в ночь на воскресенье. После церемонии бракосочетания молодожены сели в вертолет Bell 206B, который врезался в холм и рухнул на землю. Пилот и новобрачные погибли.

Уилл Байлер и Бейли Акерман, по словам друзей, долго готовились к свадьбе и мечтали провести лучший день в жизни.

Обломки вертолета были найдены в 80 милях от Сан-Антонио. NTSB проводит расследование случившегося, сообщается в Twitter ведомства.