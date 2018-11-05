Дознаватель из Уфы «потеряла память»

Дознаватель из Уфы не запомнила детали изнасилования

Сотрудница правоохранительных органов Уфы , изнасилованная коллегами, не смогла вспомнить детали случившегося. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии.

По словам собеседника агентства, провал в памяти связан с состоянием алкогольного опьянения, в котором находилась девушка.

Источник РИА Новости утверждает, что синяки на теле девушки — ненасильственного характера. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи нашли множественные гематомы на теле основательницы, и следователи решили, что она была избита перед изнасилованием.

Собеседник агентства также заявил, что одного из трех арестованных по делу об изнасиловании полицейских на самом деле не было на месте преступления.

Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании дознавательницы. СМИ сообщали, что фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД «за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции». Позже суд отправил всех троих под арест на два месяца.

«Коммерсант» сообщал, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.

СМИ сообщали, что 23-летнюю дознавательницу на «застолье» пригласила коллега. По информации Gorobzor, ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки. Также специалисты обнаружили множественные повреждения тканей ее тела.

По данным ProUfu.ru пострадавшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.