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Солдат афганской армии убил мэра из США
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Солдат афганской армии убил мэра американского города — CNN 

Рамблер 5 часов назад
Фото: twitter/Standard-Examiner
Брент Тейлор, мэр Северного Огдена (штат Юта), был убит в субботу в результате инцидента в Афганистане, где он находился в качестве военнослужащего государственной Национальной гвардии. До окончания его командировки оставалось несколько месяцев, сообщает CNN.
Неожиданная смерть любимого в его штате 39-летнего политика вызвала всплеск эмоций и массу сообщений в соцсетях. В прошлом месяце в 15-ю годовщину свадьбы Тейлор написал в Facebook о своей замечательной жене Дженни, которая родила ему семерых детей и занималась их воспитанием, пока он отслужил два срока в Ираке и еще один — в Афганистане.
Национальная гвардия штата Юта не подтвердила и не опровергла информацию об обстоятельствах смерти Тейлора. В пресс-релизе Национальная гвардия штата Юта сообщила, что неназванный гвардеец был убит в субботу в Кабуле в результате «явного нападения» афганского солдата. Нападавший «был немедленно убит другими афганскими силами». Инцидент находится на стадии расследования.
По данным CNN, Тейлор был убит солдатом афганской армии. CBS сообщает, что в результате нападения ранили еще одного американского военнослужащего.
Тейлор стал мэром Северного Огдена в 2013 году.
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