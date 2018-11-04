Солдат афганской армии убил мэра из США

Солдат афганской армии убил мэра американского города — CNN

CNN. Брент Тейлор , мэр Северного Огдена (штат Юта), был убит в субботу в результате инцидента в Афганистане , где он находился в качестве военнослужащего государственной Национальной гвардии. До окончания его командировки оставалось несколько месяцев, сообщает

Неожиданная смерть любимого в его штате 39-летнего политика вызвала всплеск эмоций и массу сообщений в соцсетях. В прошлом месяце в 15-ю годовщину свадьбы Тейлор написал в Facebook о своей замечательной жене Дженни, которая родила ему семерых детей и занималась их воспитанием, пока он отслужил два срока в Ираке и еще один — в Афганистане.

Heartbroken with the tragic news of Major Brent Taylor’s death by gunfire in Afghanistan; a father of 7 small children, a city mayor, and a proud member of the Army National Guard. Another unmeasurable price is paid for freedom. https://t.co/V7scNBDJ3X— Mitt Romney (@MittRomney) 3 ноября 2018 г.

Национальная гвардия штата Юта не подтвердила и не опровергла информацию об обстоятельствах смерти Тейлора. В пресс-релизе Национальная гвардия штата Юта сообщила, что неназванный гвардеец был убит в субботу в Кабуле в результате «явного нападения» афганского солдата. Нападавший «был немедленно убит другими афганскими силами». Инцидент находится на стадии расследования.

По данным CNN, Тейлор был убит солдатом афганской армии. CBS сообщает, что в результате нападения ранили еще одного американского военнослужащего.

Тейлор стал мэром Северного Огдена в 2013 году.