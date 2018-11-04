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Из-за непогоды на Сицилии погибли 10 человек
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Из-за непогоды на Сицилии погибли 10 человек 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: ANSA
Жертвами непогоды на Сицилии стали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную службу Гражданской обороны.
В ночь на воскресенье, 4 ноября, в городе Кастельдачча в провинции Палермо местная река Милича вышла из берегов и затопила один из домов на побережье. В результате наводнения погибла живущая в доме семья, в том числе дети в возрасте одного и трех лет.
Еще два человека числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что на Сицилии и Сардинии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней.
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