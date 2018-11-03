На Украине задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма

Правоохранители Украины задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган

Согласно данным украинских СМИ, Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до марта 2014 года, в июле 2014 года он был назначен судьей Апелляционного суда Днепропетровской области, а в сентябре 2016 года его уволили.

"Третьего ноября около 10.00 (11.00 мск) на основании постановления следственного судьи задержали бывшего главу Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена")", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее информации, экс-судью доставят в суд для избрания меры пресечения.