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На Украине задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма
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На Украине задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Украины задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Согласно данным украинских СМИ, Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до марта 2014 года, в июле 2014 года он был назначен судьей Апелляционного суда Днепропетровской области, а в сентябре 2016 года его уволили.
"Третьего ноября около 10.00 (11.00 мск) на основании постановления следственного судьи задержали бывшего главу Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена")", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.
По ее информации, экс-судью доставят в суд для избрания меры пресечения.
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