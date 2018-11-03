В Подмосковье задержаны подражатели «банды ГТА»

Подмосковье появились подражатели нашумевшей «банды ГТА», которая грабила и убивала водителей на трассах. Молодчики в масках со стрельбой останавливали машины, причём даже в светлое время суток, отнимая у автовладельцев всё ценное. Очевидцы сообщали, что банда передвигалась на дорогом внедорожнике. Более чем за месяц сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии смогли выследить и задержать преступников. Все они оказались мигрантами из Средней Азии, что роднит их банду с кровавой группировкой, которая, возможно, и вдохновила их.

Вечером 22 сентября наряд полиции выехал по вызову в область на участок трассы Киевского шоссе. Недалеко от деревни Шишкино в припаркованном на обочине Chevrolet Lacetti их ждал Максим Марченко (имя изменено. — News.ru). Он рассказал, что всего 20 минут назад его нагнал сзади чёрный Range Rover, номеров авто он не запомнил. Из задней двери автомобиля выглянул мужчина в маске и начал стрелять по машине. Марченко решил остановиться. Из внедорожника вышли трое в чёрных мотоциклетных масках, которые бесцеремонно обыскали остановленный автомобиль, забрав оттуда сумку владельца, в которой лежал в том числе ноутбук, его документы и деньги. После этого неизвестные скрылись. В обшивке автомобиля потерпевшего позже была найдена пуля.

1 ноября в результате совместной операции нескольких силовых ведомств по подозрению в нападении на автомобиль гражданина Марченко на трассе Калуга-Киев были задержаны четверо. Все они — ранее судимые уроженцы Таджикистана, фактически проживавшие в Москве.

Источник News.ru сообщил, что происшествию придали большое значение, поскольку данные действия похожи на работу так называемой «банды ГТА», которая действовала на трассе «Дон» до 2014 года. В группировку входили выходцы из Средней Азии. Гастарбайтеров таджикского и киргизского происхождения вербовал уроженец Узбекистана Ибайдулло Субханов , который воевал в Сирии на стороне запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» . Он для своей криминальной деятельности привлёк таджиков из также запрещённой в РФ международной организации Хизб ут-Тахрир или «Исламская партия освобождения». Были сообщения о том, что «банда ГТА» якобы направляла доходы от грабежей на финансирование терроризма, а сами налёты использовались для подготовки боевиков. Было это подтверждено или опровергнуто в ходе следствия, общественность так и не узнала.

Банде приписывают ряд жестоких убийств водителей на трассах, в СМИ назывались цифры от 14-ти до 40 человек. Среди жертв — начальник отдела участковых в районе Переделкино. В 2014 году в ходе штурма коттеджа, где жил с семьёй лидер банды Субханов, он был застрелен при оказании сопротивления силовикам. Оказалось, что сама постройка принадлежит семье руководителя управделами Генпрокуратуры РФ . При обыске там был найден арсенал, насчитывающий около 60-ти единиц огнестрельного оружия. Вскоре были задержаны другие участники группировки. Президент Владимир Путин лично поблагодарил министра МВД Владимира Колокольцева за поимку преступников.

1 сентября 2017 года при нападении на конвой и попытке бегства из здания Мособлсуда были застрелены трое обвиняемых. Оставшиеся в живых члены банды были приговорены к срокам от 20-ти лет заключения до пожизненного.