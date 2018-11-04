В Риме задержали украинских нацистов

Задержаны избившие индийца в римском метро украинцы

Риме полиция задержала двух 23-летних украинца, которые попытались ограбить в поезде метро туриста из Индии. Когда же он оказал сопротивления, они избили и мужчину, и вступившуюся за него пожилую женщину.

Поймать украинцев помогла видеозапись с телефона одного из свидетелей произошедшего. Видеоролик был выложен в Facebook. Очевидцы, которые ехали в том же поезде метро из Рима в город Остию, говорят, что перед нападением на индийца украинцы выкрикивали расистские лозунги, возвеличивали Муссолини и вскидывали руки в нацистском приветствии. На ролике видно, как один из молодых людей обращается к индийцу, называя его «Бангладеш».

Задержанным предъявлено обвинение в попытке ограбления. Идёт проверка на предмет того, имелся ли в их действиях мотив расовой ненависти.