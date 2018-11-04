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В Риме задержали украинских нацистов
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Задержаны избившие индийца в римском метро украинцы 

News.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Roma/Giacomino/Ropi/Global Look Press
В Риме полиция задержала двух 23-летних украинца, которые попытались ограбить в поезде метро туриста из Индии. Когда же он оказал сопротивления, они избили и мужчину, и вступившуюся за него пожилую женщину.
Поймать украинцев помогла видеозапись с телефона одного из свидетелей произошедшего. Видеоролик был выложен в Facebook. Очевидцы, которые ехали в том же поезде метро из Рима в город Остию, говорят, что перед нападением на индийца украинцы выкрикивали расистские лозунги, возвеличивали Муссолини и вскидывали руки в нацистском приветствии. На ролике видно, как один из молодых людей обращается к индийцу, называя его «Бангладеш».
Задержанным предъявлено обвинение в попытке ограбления. Идёт проверка на предмет того, имелся ли в их действиях мотив расовой ненависти.
Как писал News.ru, 22 октября сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ и таможней задержали уроженца Украины, пытавшегося продать наркотики подставным покупателям. Таблетки экстази общей массой в 1,6 кг он продавал за 1,5 млн рублей.
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