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Вдова Хачатуряна решила вопрос с квартирой
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Вдова Хачатуряна решила вопрос с квартирой 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Бутырский суд Москвы выписал из квартиры Михаила Хачатуряна его вдову Аурелию и сына Сергея, пишет «МК».
Единственным собственником двухкомнатной квартиры на Алтуфьевском шоссе, где был убит Хачатурян, является его мать Лидия. Именно она обратилась в суд с требованием выписать Аурелию и Сергея на основании того, что они в этой квартире не проживают и не оплачивают коммунальные счета.
Что ждет сестер Хачатурян
В суд жена и сын Михаила Хачатуряна не явились, а его мать предоставила видеоинтервью с ответчиками, где они подтверждают, что не проживают в злополучной квартире.
Отметим, что Аурелия Хачатурян была прописана на Алтуфьевском шоссе с 2015 года, ее сын Сергей — с 2016 года.
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