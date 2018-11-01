Вдова Хачатуряна решила вопрос с квартирой

Бутырский суд Москвы выписал из квартиры Михаила Хачатуряна его вдову Аурелию и сына Сергея, пишет «МК».

Единственным собственником двухкомнатной квартиры на Алтуфьевском шоссе, где был убит Хачатурян, является его мать Лидия. Именно она обратилась в суд с требованием выписать Аурелию и Сергея на основании того, что они в этой квартире не проживают и не оплачивают коммунальные счета.

В суд жена и сын Михаила Хачатуряна не явились, а его мать предоставила видеоинтервью с ответчиками, где они подтверждают, что не проживают в злополучной квартире.

Отметим, что Аурелия Хачатурян была прописана на Алтуфьевском шоссе с 2015 года, ее сын Сергей — с 2016 года.