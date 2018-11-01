Решена судьба насильников башкирской дознавательницы

Подозреваемых в изнасиловании дознавателя уволили

Троих задержанных по подозрению в изнасиловании сотрудников башкирской полиции уволили из МВД , сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании 23 — летней коллеги.