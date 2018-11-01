Решена судьба насильников башкирской дознавательницы

Троих задержанных по подозрению в изнасиловании сотрудников башкирской полиции уволили из МВД, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании 23 — летней коллеги.
Подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Для проверки в Уфу из Москвы направлены специалисты главка собственной безопасности МВД России.