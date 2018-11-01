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В деле об изнасиловании следователя появилась подруга
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Жертва насильников в Уфе пришла в кабинет с подругой, заявил источник 

РИА Новости + ещё 36 45 минут назад
Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в Уфе в ночь инцидента пришла в кабинет начальника с подругой и одним из подозреваемых правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в силовых органах Башкирии.
В уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании 31 октября обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.
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"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, заведено дело. По данным регионального СУСК России, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России в Уфу направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ из Москвы.
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