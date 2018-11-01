В деле об изнасиловании следователя появилась подруга

Жертва насильников в Уфе пришла в кабинет с подругой, заявил источник

Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в Уфе в ночь инцидента пришла в кабинет начальника с подругой и одним из подозреваемых правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в силовых органах Башкирии

В уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании 31 октября обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия.

"В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, заведено дело. По данным регионального СУСК России, инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России в Уфу направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ из Москвы.